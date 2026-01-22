Der Medtech- und Gesundheitskonzern Johnson & Johnson hat am gestrigen Mittwoch besser als erwartete Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt und einen soliden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr abgegeben. Nach einem verhältnismäßig relativ regen Intraday-Handel schloss das Papier nahezu unverändert.Für 2026 peilt Konzernchef Joaquin Duato trotz der jüngst mit der US-Regierung vereinbarten Regelung über Arznei-Rabatte weitere Steigerungen an. Das Unternehmen will im laufenden Jahr seinen Erlös ...Den vollständigen Artikel lesen ...
