NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der geplanten Übernahme der Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 298 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni rechnet mit einem prozentual hohen einstelligen Gewinnbeitrag durch die Fondsplattform, wie er am Mittwochabend schrieb./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / GMT
DE0005810055
