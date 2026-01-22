Am Mittwoch ist der DAX in dieser Woche den dritten Tag in Folge mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Am Ende stand ein Minus von 0,6 Prozent auf 24.560,98 Punkten zu Buche. Am heutigen Donnerstag dürfte diese Serie aber beendet werden. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 1,2 Prozent höher auf 24.864 Punkte. Unterstützung kommt von US-Präsident Donald Trump und seinen entschärfenden Worten zum Grönland-Konflikt im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos.Nach einem Treffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
