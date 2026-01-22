Bern - Die Infrastrukturen für die neuen F-35-Kampfjets auf Schweizer Militärflugplätzen kosten mehr als bisher bewilligt. Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) kritisiert den Umgang mit dem gesetzten Kostendach und mit zusätzlichen Kosten. Das VBS will künftig klarer kommunizieren. Für die F-35-Kampfjets müssen auf den Militärflugplätzen Payerne VD, Emmen LU und Meiringen BE neue Hangars gebaut werden. Ebenfalls nötig sind Räume für Simulatoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
