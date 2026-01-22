Bern - Galenica hat im vergangenen Geschäftsjahr die eigene Zielsetzung beim Umsatz erfüllt. Die EBIT-Prognose hat der Gesundheitskonzern gleichzeitig bestätigt. Auf Gruppenebene setzte Galenica im vergangenen Geschäftsjahr 4,14 Milliarden Franken um, ein Plus von 5,5 Prozent, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Damit hat das Unternehmen das eigene Ziel, den Umsatz zwischen 4 und 6 Prozent zu steigern, erfüllt. Zudem ist dies das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
