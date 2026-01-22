Die Deutsche Bank-Aktie hat nach einem Ausbruch nach oben an Schwung verloren. Jetzt rückt das Zwischentief als Schlüsselzone in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
|32,820
|32,835
|09:12
|32,825
|32,835
|09:12
|Aktuelle Nachrichten
|08:18
|Deutsche Bank verliert Schwung - droht eine Korrektur?
08:18
Deutsche Bank verliert Schwung - droht eine Korrektur?
Die Deutsche Bank-Aktie hat nach einem Ausbruch nach oben an Schwung verloren. Jetzt rückt das Zwischentief als Schlüsselzone in den Fokus Den vollständigen Artikel lesen ...
|07:50
07:50
Deutsche Bank: Aktionäre atmen auf - das war knapp
In der gestern mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Donald Trump teilte dieser kräftig gegen die Europäer und die NATO aus. Hauptkritikpunkt war für ihn erneut Grönland. Doch bereits wenige...
|07:23
07:23
Deutsche Bank bleibt überzeugt: Kurssturz bei der Deutschen Börse: Lohnt sich der Einstieg wirklich?
Die Deutsche Börse hat seit Mai ein Drittel ihres Wertes verloren. Analysten sehen die Aktie weiterhin als starkes Investment mit attraktivem Einstiegspunkt.Die...
|07:15
07:15
PRESSESPIEGEL/Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM, CONTITECH, TESLA, DEUTSCHE BANK
DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
DEUTSCHE TELEKOM - Die Telekom will ihre Dienstleistungen künftig gezielt...
|Mi
Mi
Deutsche Bank im Fokus - viele warten auf den Knall - jetzt handeln!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|DEUTSCHE BANK AG
|32,110
|0,00 %