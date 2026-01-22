Im zurückliegenden Jahr ist die Zahl der Börsengänge weltweit leicht gestiegen. Vor allem die Emissionsvolumina der IPOs fielen 2025 deutlich höher aus. Davon ist in Deutschland und Europa allerdings wenig zu spüren und noch weniger angekommen.Von Holger Clemens HinzInsgesamt 1259-mal wagten Unternehmen 2025 weltweit den Sprung an die Börse. Im Vergleich zu 2024 ist das ein Anstieg um 19 Unternehmen, und ein Plus von zwei Prozent. Das geht aus dem aktuellen IPO-Barometer der Unternehmensberatung EY hervor, dessen Ergebnisse am 10. Dezember 2025 erschienen sind.Die leichte Verbesserung bei der Zahl der Börsengänge geht allerdings mit einem deutlichen Zuwachs beim Emissionsvolumen einher. Im Vergleich zu 2024 stieg es um 32 Prozent auf 163,3 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum am IPO-Markt ist international allerdings ungleich verteilt. Beispielsweise profitierte Chinas Aktienmarkt (inklusive der Hongkong Stock Exchange) von 214 Neuemissionen und damit 35 Börsengängen mehr als im Vorjahr.China lockt viele Unternehmen, New York viele Investoren anVor allem das Emissionsvolumen stieg an Chinas Börsen um 156 Prozent auf 53,7 Milliarden US-Dollar. In China fand auch der nach Volumen größte Börsengang des Jahres 2025 statt: Die Contemporary Amperex Technology (CATL), der weltweit größte Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos und Stromspeichersysteme, ...

