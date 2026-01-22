Vancouver, British Columbia - 22. Januar 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das "Unternehmen" oder "Adelayde") (ADDY:CSE) (SPMTF:OTCID) (A41AGV:WKN) gibt bekannt, dass das Unternehmen der National Defense Industrial Association (NDIA) beigetreten ist, um die Weiterentwicklung seines Portfolios an kritischen und strategischen Mineralprojekten zu unterstützen. Die NDIA ist eine US-amerikanische Organisation, die sich für die nationale Sicherheit einsetzt, indem sie Industrie und Regierung miteinander verbindet.

Die National Defense Industrial Association fördert den strategischen Dialog im Bereich der nationalen Sicherheit, indem sie wichtige Themen identifiziert und das Wissen und die Erfahrung ihrer Mitglieder aus Militär, Regierung, Industrie und Wissenschaft nutzt, um überlegene Fähigkeiten zur Abwehr von Bedrohungen aufzubauen. Die NDIA, bestehend aus ihren Tochtergesellschaften, Sektionen, Abteilungen und 1.700 Unternehmens- sowie 66.500 Einzelmitgliedern, ist eine überparteiliche, gemeinnützige Bildungsvereinigung, die von der IRS als gemeinnützige Organisation gemäß 501(c)3 anerkannt ist und gegründet wurde, um ihre Mitglieder über alle Aspekte der nationalen Sicherheit aufzuklären.

Durch den Beitritt zur NDIA erhält das Unternehmen einen beispiellosen Zugang zu einer Fülle von Ressourcen, darunter Spitzenforschung, strategische Politikberatung und Branchenführer, sowie zu exklusiven Veranstaltungen wie Konferenzen und Ausstellungen, auf denen das Management direkt mit Branchenführern in Kontakt treten kann, um die Projekte des Unternehmens im Bereich kritischer Mineralien voranzubringen.

Das Management von Adelayde ist optimistisch, dass es die durch die Mitgliedschaft in der NDIA aufgebauten Beziehungen nutzen kann, um die Projekte des Unternehmens im Bereich kritischer Mineralien voranzubringen, darunter die 1. 136 Acres große Lithium-Ton-Lagerstätte McGee, die über geschätzte Mineralressourcen von 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der Kategorie angedeutet und 723.000 Tonnen LCE in der Kategorie vermutet verfügt, was einer Gesamtmenge von 2.092.000 Tonnen LCE entspricht, und direkt an SLB (ehemals Schlumberger) und Century Lithium Corp. grenzt.

James Nelson, President von Adelayde, erklärte: "Die Lithiumpreise befinden sich derzeit auf einem 2-Jahres-Hoch und sind laut tradingeconomics.com(1) seit Juni 2025 um über 150 % gestiegen. Da kritische Mineralien für die innere Sicherheit immer wichtiger werden, hielten wir dies für einen entscheidenden Zeitpunkt, um der NDIA beizutreten. Wie aus dem Lithiumpreis-Chart der letzten 6 Monate hervorgeht, hat das Interesse an heimischem Lithium deutlich zugenommen, seit Präsident Trump zugestimmt hat, sich an der Lithiummine Thacker Pass von Lithium Americas in Nevada zu beteiligen, wie Reuters (2) am 1. Oktober 2025 bekannt gab. Angesichts des jüngsten Wiederauflebens des Interesses der Investoren am Lithiumsektor hält das Management den Zeitpunkt für günstig, um mehrere auf kritische Mineralien ausgerichtete Arbeitsprogramme voranzutreiben. Das Unternehmen wird für den Rest des Jahres 2026 und darüber hinaus sehr aktiv sein, und das Management ist sehr optimistisch, was die kurz- und langfristigen Wachstumsaussichten angeht, da wir über ausreichend Barmittel verfügen, um unsere geplanten Arbeitsprogramme durchzuführen."

Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Mitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Der technische Bericht und die Mineralressourcenschätzung für die Lithium-Ton-Lagerstätte McGee wurden von Derek Loveday, PGeo, und Mariea Kartick, PGeo, von Stantec Consulting Services Ltd. in Übereinstimmung mit den Best Practices-Richtlinien des CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt und gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators ausgewiesen, wie am 17. Juni 2022 bekannt gegeben.

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. grenzt und für die eine Ressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, insgesamt also 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE), vorliegt, das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithium-Sole-Beckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South, das 4.890 Acres große Wolframprojekt Sisson North und des 4.890 Acres umfassenden Wolframprojekts Sisson NW, die sich alle in New Brunswick befinden. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens hindeuten.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Adelayde aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an info@adelaydeexp.com.

Adelayde Exploration Inc.

"James Nelson"

James Nelson

President, Chief Executive Officer und Direktor

Weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie über:

Adelayde Exploration Inc.

James Nelson, President, CEO und Direktor

T: 604-646-6903

E: info@adelaydeexp.com

W: www.adelaydeexp.com

2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC, V7Y 1K8

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "könnte", "sollte", "voraussichtlich", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, wie beispielsweise die geplante Verwendung der Erlöse aus der Finanzierung. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle von Adelayde entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung vom Management als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Adelayde lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

https://tradingeconomics.com/commodity/lithium (1)

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-government-take-5-stake-lithium-americas-joint-venture-with-general-motors-2025-09-30/ (2)

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82622Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82622&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0068131097Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.