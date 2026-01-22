Teslas einzige Europa-Fabrik steht unter Druck. Statt neue Hallen in Rekordzeit hochzuziehen, dreht sich in Grünheide inzwischen alles um knallharte Effizienz. Tesla-Chef Elon Musk macht ernst mit seinem Spar-Mantra - und der Einschnitt fällt härter aus als bislang angenommen.Laut einem Bericht des Handelsblatt, der sich auf interne Dokumente stützt, ist die Belegschaft in der "Gigafactory" um rund 1.700 Mitarbeiter geschrumpft. Aktuell zählt der Standort noch 10.703 Beschäftigte. Das entspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
