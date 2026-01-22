Mit dem prognosebasierten Laden führt die Senec GmbH eine neue Funktion für PV-Heimspeicher ein. Das System lädt und entlädt den Speicher automatisch auf Basis von Ertrags-, Verbrauchs- und Preisprognosen - mit dem Ziel, Stromkosten zu senken. Prognosebasiertes Laden für den Senec.Home P4Senec erweitert seine Heimspeicher um eine prognosebasierte Ladefunktion. Sie ist ab sofort für den Senec.Home P4 verfügbar, für das Speichermodell E4 soll der Rollout in den kommenden Monaten folgen. Grundlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
