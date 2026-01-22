Die Übernahme-Fantasie durch Anta Sports hatte der Puma-Aktie zuletzt Flügel verliehen. Konkrete Neuigkeiten blieben jedoch aus, die Spekulationen verpufften - und der Kurs gab erneut nach. Nun sorgt Puma mit einem heißen Deal kurz vor dem Start der Formel-1-Saison wieder für Aufmerksamkeit.Die Gerüchteküche brodelte schon seit Mai letzten Jahres, nun ist es offiziell: Puma wird offizieller Ausrüster von McLaren Racing - nicht nur in der Formel 1, sondern auch in der IndyCar-Serie, der F1 Academy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
