LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Zurich -Gruppe stößt bei der geplanten Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley weiterhin auf Gegenwehr. Der Verwaltungsrat der Briten lehnt auch die von der Zurich aufgebesserte Offerte ab. Das Barangebot von 1.280 britischen Pence je Beazley-Aktie sei mit Blick auf die langfristigen Aussichten der Gruppe "erheblich unterbewertet", teilte der Beazley-Verwaltungsrat am Donnerstag mit. Er hat die Offerte einstimmig zurückgewiesen.

Damit stößt Zurich beim Beazley-Verwaltungsrat zum zweiten Mal auf Widerstand. Dieser hatte bereits eine erste, nicht öffentlich gemachte Offerte in Höhe von 1.230 Pence als zu tief bewertet.

Die Zurich will das Geschäft mit Spezialversicherungen in Bereichen wie Infrastruktur, erneuerbare Energien oder Cyber ausbauen und sieht den Zukauf von Beazley als weiteren Schritt dazu. Das derzeitige Angebot an die Beazley-Aktionäre hat einen Gesamtwert von knapp 7,8 Milliarden Pfund (gut 10 Mrd Dollar)./mk/rw/AWP/jha