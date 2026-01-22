EQS-Ad-hoc: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung
Ansprechpartner für Investoren und Presse
Sebastian Frericks
Head of Group Finance & Investor Relations
Carl Zeiss Meditec AG
Tel.: +49 3641 220-116
E-Mail: investors.med@zeiss.com
Ende der Insiderinformation
22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Carl Zeiss Meditec AG
|Göschwitzer Str. 51-52
|07745 Jena
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)3641 220-0
|Fax:
|+49 (0)3641 220-112
|E-Mail:
|investors.meditec@zeiss.com
|Internet:
|www.zeiss.de/meditec-ag/ir
|ISIN:
|DE0005313704
|WKN:
|531370
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2264262
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2264262 22.01.2026 CET/CEST