Laut einem kürzlich von Cisco veröffentlichten Bericht werden aktive KI-Nutzer des Technologieunternehmens mit höherer Wahrscheinlichkeit schneller befördert. Mitarbeitende, die für eine Beförderung vorgeschlagen wurden, haben KI um 50 % häufiger genutzt als diejenigen, die nicht vorgeschlagen wurden, so der Report. Grundlage für die Studie war eine anonymisierte Analyse der KI-Nutzung der 90'000 Cisco-Mitarbeitenden zwischen August 2024 und Oktober ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab