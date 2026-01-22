Frankfurt am Main (ots) -Nestlé startet 2026 erstmals in eine komplette Saison mit KITKAT als globaler Partner der FORMEL 1 (F1) und unterstreicht damit das Engagement des Unternehmens, in seine strategisch wichtigsten Wachstumsbereiche zu investieren.Während der diesjährigen Saison wird KITKAT bei 12 großen F1-Rennen in den Top-Märkten von Nestlé präsent sein - beginnend mit dem Grand Prix in Australien (6.-8. März). Die Partnerschaft geht weit über die reine Präsenz an der Rennstrecke hinaus. Fans dürfen sich auf interaktive Social-Media-Aktionen, exklusive Merchandising-Artikel, In-Store-Promotions, Gewinnspiele und limitierte Produkt-Editionen freuen. Darüber hinaus wird KITKAT auf Netflix mit zielgerichteten Werbespots während der Serie "Drive to Survive" sowie mit Social-Media-Aktivierungen vertreten sein - und bietet so neue Möglichkeiten, sich mit einem Sport zu verbinden, der besonders bei jüngeren Generationen stark an Beliebtheit gewinnt.Mit Vollgas in die PartnerschaftZum Start der Partnerschaft erscheinen die Klassiker KITKAT Classic, KITKAT Mini, KITKAT Chunky und KITKAT Chunky White in einem markanten FORMEL-1-Design. Die Verpackung ist ein echter Blickfang und bringt die packende Motorsport-Atmosphäre direkt ins deutsche Süßwarenregal.Zusätzlich wartet auf FORMEL-1-Fans noch eine besondere Gewinnchance: KITKAT verlost Tickets für das Rennwochenende in Spielberg, Österreich (26.-28. Juni). Die Gewinner:innen dürfen sich auf ein unvergessliches Erlebnis vor Ort voller Spannung, Geschwindigkeit und Gänsehautmomenten freuen. Insgesamt werden in Deutschland 6 exklusive F1 VIP Grand Prix Tickets sowie 20 reguläre F1 Grand Prix Tickets vergeben.Die Teilnahme ist einfach: Ein KITKAT Produkt im Aktionsdesign kaufen und den Kassenbon hochladen - per QR-Code auf der Verpackung oder auf kitkat.de/f1.Innovation in HöchstgeschwindigkeitAußerdem bringt Nestlé ab April 2026 für begrenzte Zeit den KITKAT Chunky im "rasanten" FORMEL 1-Design mit Karamell-Geschmack in den deutschen Handel. Der Riegel überzeugt mit einem auffälligen marmorierten Look, der von F1-Autos inspiriert ist und für ein besonderes Geschmackserlebnis sorgt. Entwickelt wurde er mit einer speziell von Nestlé entwickelten Technologie.Die unverbindliche Preisempfehlung für den KITKAT Chunky FORMEL 1 Multipack (4 x 40g) liegt bei 3,19 Euro.Und das ist erst der Anfang: Im Laufe der Partnerschaft werden weitere Produkte folgen.Liberato Milo, Leiter des Geschäftsbereichs Süßwaren bei Nestlé, sagt: "Unsere Partnerschaft mit der FORMEL 1 zeigt, wie wir in großem Umfang in unsere ikonischsten Marken investieren. Wir verbinden Produktinnovation mit einer starken Einbindung der Verbraucher:innen und heben KITKAT so klar von der Konkurrenz ab. Wir freuen uns darauf, die Botschaft "Have a Break, Have a KITKAT" den F1-Fans weltweit näherzubringen und dabei auf den positiven Ergebnissen aufzubauen, die wir bereits in Lateinamerika gesehen haben, wo wir die F1-Partnerschaft im letzten Jahr gestartet haben."Die Partnerschaft wurde in der Saison 2025 zum 90-jährigen Jubiläum von KITKAT und zum 75-jährigen Jubiläum der FORMEL 1 gelauncht und feierte ihr Debüt in Mexiko und Brasilien, mit weiteren Aktivierungen in Ecuador. Erste Erkenntnisse zeigen, dass die Zusammenarbeit das Image von KITKAT als moderne, globale Marke gestärkt und die Verbindung zur schnell wachsenden F1-Fan-Community vertieft hat.Bilder der Produkte können Sie auf Flickr (https://flic.kr/s/aHBqjCHffz) herunterladen.Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGIsabella GrünbergerTelefon: (069) 6671 2389E-Mail: isabella.gruenberger@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/6201556