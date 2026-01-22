Die Aktien von Nemetschek sind seit Jahresbeginn um ca. 20% und seit August um 45% gefallen, obwohl es keine negativen Entwicklungen auf Unternehmensebene gegeben hat. Dies spiegelt eher die schwache Marktstimmung gegenüber Software- und SaaS-Aktien wider als eine Verschlechterung der Fundamentaldaten. Die Bedenken der Investoren bezüglich der Wachstumsprognosen und möglicher Störungen durch KI haben die Bewertungen im gesamten Sektor belastet. Dennoch stützt die differenzierte Positionierung von Nemetschek im Bereich der Architektur-, Ingenieur- und Bau-Software (AEC) in Verbindung mit hohen Wechselkosten und tief verankerten BIM-Workflows die robuste Nachfrage und bietet eine starke Umsatzsichtbarkeit. Die laufende SaaS-Transformation trägt weiterhin zur Verbesserung der Umsatzqualität bei, wobei die wiederkehrenden Einnahmen im dritten Quartal 2025 92% erreichen. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unser Kursziel von 125 EUR und bekräftigen unser "Kaufen"-Rating, da wir die aktuellen Bewertungsniveaus als attraktiven langfristigen Einstiegspunkt ansehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se
© 2026 mwb research