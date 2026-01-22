Der französische Autohersteller Renault will seine 2023 abgespaltete E-Auto-Sparte Ampere offenbar zurück in den Konzern integrieren. Ein geplanter Börsengang von Ampere war bereits vor längerer Zeit gescheitert - und mittlerweile ist ein neuer CEO am Ruder, der die Dinge anders bewertet. Eineinhalb Jahre lang hatte die Renault Group die Pläne angekündigt, im November 2023 war es dann soweit: Renault gründete die eigenständige Firma Ampere für Elektroautos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
