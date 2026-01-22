Carl Zeiss Meditec ist mit einem spürbaren Dämpfer ins neue Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. In den ersten drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 sank der vorläufige Umsatz von 490 Mio. € auf 467 Mio. €. Auf den ersten Blick kein Drama - doch beim operativen Ergebnis wird die Schwäche deutlich sichtbarer: Das EBITA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokationen) fiel von 35 Mio. € im Vorjahr auf nur noch 8 Mio. €. Für einen Premium-Anbieter in der Augenheilkunde ist das ein sehr schwacher Wert - und ein deutliches Signal, dass mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin