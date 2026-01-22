Das könnte die größte Übernahme der eigenen Unternehmensgeschichte werden: Die DEUTSCHE BÖRSE will sich die Fondsplattform ALLFUNDS einverleiben - dazu bietet sie den Aktionären für jedes Papier 8,80 Euro, davon 6 Euro in bar und den Rest in eigenen Aktien sowie in Form einer Bardividende. Insgesamt summiert sich das Angebot auf 5,3 Mrd. Euro. Der bisher teuerste Zukauf des Börsenbetreibers war die Übernahme des dänischen Softwareanbieters SIMCORP für 3,9 Mrd. Euro im Jahr 2023. ALLFUNDS unterstützt die geplante Übernahme - fast 49 % des Aktienkapials wurden bereits angedient. Die DEUTSCHE BÖRSE rechnet damit, dass der Gesamtkonzern seine jährlichen Kosten durch den Zusammenschluss um 60 Mio. Euro vor Steuern senken kann. Einen Vollzug der Übernahme erwartet man vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen im ersten Halbjahr 2027. Das klingt nach Musik in der Aktie - ein Anstieg auf 290 Euro ist damit nicht mehr in weiter Ferne.



