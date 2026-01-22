Über die Kiwigrid-Plattform können nun Versorger und andere Unternehmen Wärmepumpen in ihre Energiemanagementstrategien einbinden. Kunden sollen damit etwa dynamische Stromtarife besser ausnutzen und mehr Überschussstrom verwerten können. Kiwigrid erweitert seine Plattform für Energiemanagement um eine neue Steuerfunktion für Wärmepumpen: Versorger, Smart-Home-Anbieter und Partnerplattformen können Wärmepumpen nun in ihre Energiemanagementstrategien integrieren. Die Kunden sollen so zum Beispiel dynamische Stromtarife optimal nutzen, Überschussstrom verwerten oder Netzanforderungen einhalten können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
