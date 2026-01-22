Muri BE - Die Ironforge Consulting AG, Anbieter von ICT-Projektleitungen und Consulting mit Sitz in Muri BE, ergänzt seine Geschäftsleitung. Seit dem 1. Januar 2026 verstärkt Renato Gunc das Unternehmen als Chief Operating Officer (COO) personell. Er ist ein anerkannter Experte für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und bringt langjährige Erfahrung in diesem Bereich mit. Seit Anfang Jahr ist Renato Gunc Chief Operating Officer (COO) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
