- BERENBERG CUTS EUROCELL PRICE TARGET TO 240 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JUDGES SCIENTIFIC PRICE TARGET TO 5600 (7900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 570 (430) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES MEARS GROUP PRICE TARGET TO 565 (550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 215 (195) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS CONCURRENT TECHNOLOGIES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 275 PENCE - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2360 (2310) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS BEAZLEY TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1280 PENCE - CITIGROUP RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 475 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1280 (1025) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 240 (245) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HALEON PRICE TARGET TO 335 (340) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES OXFORD NANOPORE TARGET TO 225 (210) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 880 (820) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 445 (449) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2745 (2844) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 120 (130) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 107 (109) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 260 (255) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3875 (3873) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4250 (4120) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2560 (2330) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1240 (1210) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1540 (1446) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 195 (189) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3500 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1385 (1375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REINITIATES BIG YELLOW GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1250 PENCE - RBC CUTS ADMIRAL GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTP,) - PRICE TARGET 3100 (3600) PENCE - RBC CUTS CENTRAL ASIA METALS TO 'SECTOR PERF,' (OUTPERF,)
