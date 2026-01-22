Der Schock über mögliche 200 Prozent-Zölle auf Champagner saß tief. Doch nach Trumps Auftritt in Davos erholte sich die LVMH-Aktie am Mittwoch wieder etwas. Nun sorgt ein strategischer Schritt des Luxusriesen für Aufmerksamkeit: LVMH zieht im China-Geschäft die Reißleine.Hohe Zölle auf französische Weine und Champagner wären für LVMH der Worst-Case gewesen (DER AKTIONÄR berichtete). Denn die USA sind mit einem Umsatzanteil von rund 25 Prozent der wichtigste Einzelmarkt des französischen Luxusgüterkonzerns. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär