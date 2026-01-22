Top 5 Robotic-Aktien | Apple mit KI-Rückzieher, Telekom will ins Rüstungsgeschäft & VW
Aktuelle Nachrichten
|12:17
|China: iPhone wieder meistverkauftes Smartphone
|12:15
|Hate Your iPhone's New Liquid Glass Design in iOS 26? Here's How to Change It
|11:55
|Apple arbeitet an KI-Wearable mit Kameras
|11:54
|Top 5 Robotic-Aktien | Apple mit KI-Rückzieher, Telekom will ins Rüstungsgeschäft & VW
► Artikel lesen
|11:54
|ChatGPT-Konkurrenz: Apple macht Siri zum AI-Chatbot
|Zeit
Aktuelle Nachrichten
|12:03
|Telekom rollt Haustürvertrieb bundesweit aus
|11:54
|Top 5 Robotic-Aktien | Apple mit KI-Rückzieher, Telekom will ins Rüstungsgeschäft & VW
► Artikel lesen
|11:31
|T-Mobile customers might get Hulu and Netflix for free - here's how
|11:21
|Telekom Netzetag: Mehr Glasfaser, "Überall-Netz" im Mobilfunk
|10:15
|Deutsche Telekom Aktie hält 26er-Marke: Gelingt jetzt das Comeback?
|Gestern hat die Deutsche Telekom Aktie eine wichtige charttechnische Prüfung bestanden - zumindest vorerst. Der DAX-Titel, der sich seit Anfang März 2025 in einer deutlichen Baissebewegung befindet...
► Artikel lesen
|Zeit
Aktuelle Nachrichten
|12:15
|VW Beats Tesla To Become Europe's Top EV Brand In 2025
|12:10
|Volkswagen-Aktie: Was für eine Machtdemonstration!
|Die Volkswagen-Aktie schoss am gestrigen Mittwoch um fast +5% nach oben und schließt mit einem Plus von +1,5% am Donnerstagmorgen an die positive Entwicklung an. Was gibt den Wolfsburgern Rückenwind...
► Artikel lesen
|12:09
|BMW und Mercedes im Aufwind - gute Nachrichten bei VW - Comeback der Auto-Werte?
|Nach teils turbulenten Monaten an den Märkten hellt sich für deutsche Autobauer die Lage wieder auf. Die Aktien von VW, Mercedes und BMW weisen am Donnerstag unisono positive Vorzeichen aus. Auslöser...
► Artikel lesen
|12:09
|Aktien Frankfurt: Erholung nach Trumps Zoll-Kehrtwende
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei schwachen Tagen infolge des neuerlichen Zollschocks hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zur Erholung angesetzt. Denn die Drohung durch neue US-Zölle vom 1. Februar...
► Artikel lesen
|12:08
|Aktien Europa: Börsen erholen sich - Telekomwerte gefragt
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Donnerstag der Erholungsbewegung an den Aktienmärkten weltweit angeschlossen. "Die Erleichterung über die Deeskalation im Grönland-Streit...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|APPLE INC
|213,60
|+0,80 %
|DEUTSCHE TELEKOM AG
|26,980
|+2,55 %
|VOLKSWAGEN AG VZ
|103,60
|+4,79 %