Carl Zeiss Meditec (CZM) hat zu Beginn des Geschäftsjahres 2026 deutlich schwächere Ergebnisse als erwartet veröffentlicht, was zu einer Gewinnwarnung und einer Überprüfung der Jahresprognose führte. Die Umsätze im ersten Quartal 25/26 sanken im Jahresvergleich um 4,8% auf 467 Millionen EUR, während das EBITA um 77% auf 8 Millionen EUR fiel, was eine Marge von lediglich 1,7% impliziert. China bleibt ein zentrales strukturelles Anliegen, da verlustreiche Ausschreibungen bei Intraokularlinsen (IOL) und zunehmender lokaler Wettbewerb voraussichtlich weiteren Preisdruck erzeugen werden. In den Amerikas erhöhen aufgeschobene Klinikinvestitionen die zyklischen Gegenwinde. Angesichts der erheblich reduzierten Sichtbarkeit vor einem Update im Mai senken wir unsere Schätzungen und unser Kursziel von 48,00 EUR auf 31,00 EUR und stufen die Empfehlung von KAUFEN auf HALTEN herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/carl-zeiss-meditec-ag
