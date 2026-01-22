Green Planet Energy, EWS Schönau, Naturstrom und die österreichische Oekostrom AG sind zu je einem Viertel an dem neuen Direktvermarkter namens Handelgrün beteiligt. Das Unternehmen soll perspektivisch auch Photovoltaik-Kleinanlagen und haushaltsnahe Flexibilitäten wie Batteriespeicher vermarkten. Seit Jahresbeginn gibt es einen neuen Direktvermarkter aus den Reihen der Ökostromversorger: Green Planet Energy, EWS Schönau, Naturstrom und die österreichische Oekostrom AG haben gemeinsam die Handelgrün GmbH & Co. KG gegründet. Neben der Direktvermarktung von Windparks, größeren Photovoltaik- oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
