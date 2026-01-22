Der Solarpark Jochen Schweizer Arena ist offiziell in Betrieb gegangen. Die Anlage kombiniert Photovoltaik, Stromspeicher und Direktversorgung und deckt rechnerisch ein Mehrfaches des Eigenbedarfs der Arena. Solarpark Jochen Schweizer Arena als Teil eines integrierten EnergiesystemsAn der Jochen Schweizer Arena ist ein neuer Solarpark offiziell eröffnet worden. Die Anlage ist Bestandteil eines integrierten Energiesystems, das erneuerbare Stromerzeugung, Speicherung und Direktverbrauch miteinander ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver