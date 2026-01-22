© Foto: DroneShieldBell Potter erwartet "bedeutende Aufträge" in den nächsten Monaten. Der Safer Skies Act, die WM 2026 und America 250 eröffnen riesige Chancen - die Aktie reagiert explosiv.Die Aktie von DroneShield ist am Donnerstag deutlich angesprungen, nachdem das australische Brokerhaus Bell Potter seine Kaufempfehlung bestätigte und das Kursziel von 4,40 auf 5,00 AUD anhob. Die Analysten stützen ihre Neubewertung auf den weltweit steigenden Bedarf an Technologien zur Erkennung und Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge. 2026 werde ein Wendepunkt für die Branche, den Bell Potter als "Jahr der Drohne" bezeichnet. Mit Blick auf eine potenzielle Auftragspipeline von 2,5 Milliarden AUD (rund 1,55 Milliarden Euro) …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE