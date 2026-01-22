Absturz quasi mit Ansage: Erst zu Wochenbeginn hatte Goldman Sachs die Kaufempfehlung für Carl Zeiss Meditec kassiert und dabei auf Schwierigkeiten im China-Geschäft verwiesen. Und die Experten sollten Recht behalten. Der Medizintechnikspezialist mit Fokus auf Augenheilkunde ist schwach ins Jahr gestartet. Der Titel rutscht zweistellig ab und notiert auf dem tiefsten Niveau seit fast zehn Jahren. Die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres (bis 31. Dezember 2025) waren so schwach, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
