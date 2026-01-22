Zusammen mit dem 6,3-Megawatt-Solarpark hat die Jochen Schweizer Arena zwei Batteriespeicher installiert - einen für die Versorgung der Event-Location, einen für Stromhandel und Netzdienstleistungen. Die Sechs-Megawatt-Anlage kann rechnerisch das 2,5-fache des Strombedarfs der Arena decken. Freier Fall in einem Windkanal, Indoor-Surfing, Hochseilklettern: Auf diese und vielerlei weitere Weise können sich Besucher in der Jochen Schweizer Arena im Süden Münchens austoben. Die Energie für die Event-Location liefert jetzt ein Solarpark mit zwei Speichern, den die Jochen Schweizer Arena mit Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland