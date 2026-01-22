Der Konsumgüterriese Procter & Gamble hat im zweiten Quartal etwas mehr verdient als erwartet. Der Umsatz verfehlte aber die Erwartungen der Analysten. Die Aktie gibt vorbörslich um bis zu zwei Prozent nach. Procter & Gamble steigerte den Umsatz um ein Prozent auf 22,2 Milliarden Dollar und lag damit leicht unter den Erwartungen von 22,3 Milliarden Dollar. Als Grund gab der Konzern eine rückläufige Nachfrage nach in wichtigen Kategorien wie Waschmitteln, Toilettenpapier und Pampers-Windeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
