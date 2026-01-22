Wien (www.fondscheck.de) - Die Deutsche Börse AG übernimmt die britisch-spanische Fondsplattform Allfunds für rund 5,3 Milliarden Euro, so die Experten von "FONDS professionell".Beide Seiten hätten eine verbindliche Kaufvereinbarung getroffen, dies habe der Handelsplatzbetreiber am Mittwochabend (21.01.) mitgeteilt. Demnach würden die Frankfurter 8,80 Euro je Allfunds-Aktie bieten. Der Betrag setze sich aus 6 Euro in bar, Aktien der Deutschen Börse AG sowie einer Bardividende zusammen. Die Einigung habe sich zuletzt abgezeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
