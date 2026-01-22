Der Energieriese OMV wandelt sich immer mehr zu einem Chemiekonzern. Dabei setzen die Österreicher verstärkt auf Kreislaufwirtschaft. Um diese aber so richtig in Gang zu bringen, braucht es Reformen. Darauf verwies nun erneut der Chef des Konzerns, Alfred Stern, im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.Er betonte, dass die Branche aktuell noch in einem "Innovator's Dilemma" steckt. Denn die neuen Recycling-Technologien von OMV und anderen innovativen Chemiefirmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
