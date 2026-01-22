Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 04

Actien-Börse Nr. 04

www.bernecker.info

Nach der Fusion mit Curevac steigt der Zielumsatz für 2026/2027 auf 3,7 bis 3,9 Mrd. €. Auch 4 Mrd. € sind im Zuge der verschiedenen Kooperationen mit englischen und amerikanischen Partnern denkbar. Ein Marktwert von 22 Mrd. € ist dafür zu wenig. Der Schlüssel liegt in den laufenden Forschungen und Tests für insgesamt vier Krebstherapien nach der mRNA-Technik. Jede Woche ist eine neue Nachricht darüber möglich, je nach Stand der Erkenntnisse.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Der KI-Markt der Welt geht in die zweite Runde- ZEW liefert nach Sentix das zweite Signal der Hoffnung- SCHWERPUNKTE: Die neue Energiepolitik nach der Ampel- Das BAYER-Comeback ist noch nicht beendet- DOUGLAS: Duft verflogen?- HP - Trend verpennt?Ihre Bernecker Redaktion /