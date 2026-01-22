NEW YORK und SAVONA, Italien, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) und ein weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis, der die therapeutische Allianz zwischen Patienten und medizinischen Fachkräften stärkt, um fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu treffen, gab heute eine strategische Aktualisierung seiner medizinischen Cannabisaktivitäten in Italien mit der Gründung von Tilray Medical Italia, der zuvor als FL Group bekannten Geschäftseinheit, bekannt.

Die Umbenennung in Tilray Medical Italia spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens wider, eine einheitliche, skalierbare medizinische Cannabisplattform in ganz Europa aufzubauen und gleichzeitig seine Präsenz in einem der wichtigsten regulierten medizinischen Märkte der Region zu stärken.

Tilray Medical Italia erweitert seine Präsenz in Italien durch ein wachsendes Portfolio an medizinischen Cannabisprodukten, die vom italienischen Gesundheitsministerium zugelassen sind. Unterstützt wird das Unternehmen durch eine Partnerschaft mit Molteni Farmaceutici, einem der führenden pharmazeutischen Unternehmen Italiens mit umfassender Erfahrung in der Versorgung von Krankenhäusern, Ärzten und Apotheken im ganzen Land.

Rajnish Ohri, President International bei Tilray Brands, erklärt: "Italien bleibt für Tilray Medical ein strategisch wichtiger Markt, während wir uns weiterhin bemühen, europaweit eine führende, regulierte Plattform für medizinisches Cannabis aufzubauen. Die Gründung von Tilray Medical Italia stärkt unsere lokale Präsenz, führt unsere Aktivitäten unter einer einzigen globalen medizinischen Marke zusammen und unterstreicht unser langfristiges Engagement, Patienten, Ärzte und Gesundheitssysteme mit hochwertigen, zugelassenen medizinischen Cannabisprodukten zu unterstützen."

Ausbau einer regulierten Plattform für medizinisches Cannabis in Italien

Tilray Medical Italia agiert innerhalb des etablierten Rahmens für medizinisches Cannabis in Italien und liefert Produkte, die vom Gesundheitsministerium zugelassen sind und über Krankenhaus- und Apothekenkanäle gemäß den nationalen Vorschriften vertrieben werden. Die Aktivitäten des Unternehmens in Italien werden durch die breitere europäische medizinische Infrastruktur von Tilray unterstützt, einschließlich Anbau und Herstellung in pharmazeutischer Qualität, Qualitätssicherung und regulatorischer Expertise, die in mehreren staatlich legalen Märkten für medizinisches Cannabis entwickelt wurde.

Durch die Partnerschaft mit Molteni unterstützt Tilray Medical Italia weiterhin die Ausbildung von Ärzten, die verantwortungsvolle Verschreibung und den Zugang von Patienten, während gleichzeitig strenge Standards für Produktqualität, Sicherheit und Compliance eingehalten werden.

Ohri fügt hinzu: "Unsere Zusammenarbeit mit Molteni ermöglicht es uns, die italienische medizinische Gemeinschaft effektiv zu bedienen und gleichzeitig die höchsten Standards einzuhalten, die in einem regulierten pharmazeutischen Umfeld erwartet werden. Da die Nachfrage nach medizinischem Cannabis ständig steigt, ist Tilray Medical Italia gut positioniert, um die Marktentwicklung verantwortungsvoll zu unterstützen."

Tilray Medical Italia liefert medizinisches Cannabis in pharmazeutischer Qualität an Apotheken in ganz Italien.- Die Produkte sind auf Rezept gemäß den Vorschriften des italienischen Gesundheitsministeriums erhältlich.

Bislang umfasst das Produktportfolio von Tilray Medical Italia:

Medizinische Cannabisblüten:

Cannabisblüten THC 25 %

Cannabisblüten THC 18 %

Cannabisblüten THC 9 % / CBD 9 %



Medizinisches Cannabisöl:

THC10: CBD10 (25 ml)

THC10: CBD10 (100 ml)

THC25: CBD25 (25 ml)

THC5: CBD20 (25 ml)

THC20: CBD6 (25 ml)

THC25 (25 ml)

Mit diesen Angeboten steht eine umfassende Auswahl an EU-GMP-zertifizierten Therapien zur Verfügung, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten sind.

Bestandteil der umfassenderen europäischen Strategie von Tilray Medical

Die Gründung von Tilray Medical Italia folgt der umfassenderen Strategie von Tilray, seine Aktivitäten im Bereich medizinisches Cannabis unter einer einzigen globalen medizinischen Geschäftseinheit / Marke zu vereinen und dabei die gemeinsame Expertise in Europa und anderen internationalen Märkten zu nutzen. Tilray Medical hat in mehr als 20 Ländern medizinische Cannabisprogramme eingeführt und arbeitet eng mit Regulierungsbehörden, medizinischen Fachkräften und Forschungspartnern zusammen, um evidenzbasierte Cannabinoid-Therapien voranzutreiben.

Tilray Brands konzentriert sich weiterhin auf diszipliniertes, regelkonformes Wachstum in regulierten medizinischen Märkten, wobei Patientensicherheit, wissenschaftliche Integrität und langfristige Nachhaltigkeit im Mittelpunkt des Ansatzes stehen.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray kann stetiges Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canadaund Tilray Medical Australia-New Zealand.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Über Molteni Farmaceutici

Molteni Farmaceutici ist ein italienisches Pharmaunternehmen und ein führender Spezialpharma-Anbieter von therapeutischen Lösungen für die Schmerztherapie und Drogenabhängigkeit. Das Unternehmen wurde 1892 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Florenz, Italien. Mit Niederlassungen in über 40 Ländern und eigenen Kapazitäten in den Bereichen Produktion, Forschung und Entwicklung, Regulierung, Lieferkette und Vertrieb ist das Unternehmen in der Lage, ein breites Vertriebsnetz in Europa und weltweit zu bedienen.

