Die Anteile des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk sind schwungvoll in das neue Börsenjahr gestartet. Viel fehlt bis zu einem frischen Kaufsignal nicht mehr.

Novo Nordisk mit schwungvollem Auftakt

Nach einem katastrophal schwachen Börsenjahr ist die Aktie von Novo Nordisk schwungvoll in 2026 gestartet. Seit dem Auftakt belaufen sich die Kursgewinne auf 17,5 Prozent. Dabei profitierten die Dänen auch von der FDA-Zulassung einer oral verabreichten Wegovy-Variante. Unterdessen belasteten der Grönland-Streit und neue Zolldrohungen das Sentiment nur zwischenzeitlich.

Damit verfügt die Aktie über eine gute Ausgangslage, den Schwung der vergangenen Wochen aufrechtzuerhalten und mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie ein weiteres Kaufsignal zu generieren. Hierfür fehlt am Donnerstag nicht mehr viel, wie der Blick in den Chart zeigt. Für mutige Investoren bietet das die Chance auf dreistellige Anlagegewinne.

Darum könnte der Abwärtstrend schon bald Geschichte sein

Übergeordnet befindet sich Novo Nordisk nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei rund 800 Dänischen Kronen (DKK; 107,11 Euro) noch immer in einem übergeordneten Abwärtstrend. Im vergangenen Jahr hat die Bodenbildung jedoch große Fortschritte gemacht. Hierfür waren neben der 300-DKK-Marke bullishe Divergenzen in den technischen Indikatoren entscheidend.

Im Sommer beziehungsweise Herbst begannen sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD gegen den Trend der Aktie zu steigen. Das ließ die Chancen auf eine Trendwende immer größer werden, ehe es vor rund vier Wochen tatsächlich zu einem Aufwärtstrend und einem Anstieg zunächst über die 50-Tage-Linie gekommen ist, der von den Indikatoren begleitet und damit bestätigt wurde.

Ausbruch und Kaufsignal stehen unmittelbar bevor

In den vergangenen Tagen hat sich die Aktie der 200-Tage-Linie angenähert, welche im Bereich der horizontalen Widerstandszone zwischen 380 und 400 DKK (50,88 bis 53,56 Euro) verläuft. Kann diese nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) überwunden werden, würde das einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem Ende des übergeordneten Abwärtstrends und einer nachhaltigen Trendwende bedeuten.

Die Chancen für einen erfolgreichen Ausbruch stehen aus technischer Perspektive gut. Der Trendstärkeindikator notiert weit über der Nulllinie und zeigt damit einen so starken Aufwärtstrend wie seit über einem Jahr nicht mehr an. Unterdessen konnte sich der RSI von deutlich überkauften Zuständen erholen, ohne dass er unter 50 Punkte gefallen ist und damit eine Abschwächung der Dynamik angezeigt hätte. Auch hier ist also Rückenwind angezeigt.

Sollte ein Ausbruch im ersten Anlauf scheitern, dürfte das kein allzu großes Problem darstellen. Die 50-Tage-Linie dürfte nun als Unterstützung und Ausgangsbasis für einen weiteren Ausbruchsversuch dienen. Erst unterhalb von 300 DKK (40,17 Euro) würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Bei der Bewertung ist ebenfalls noch Luft nach oben

Auch mit Blick auf die Bewertung wären höhere Kurse durchaus gerechtfertigt. Für 2026 ist Novo Nordisk mit dem 16,9-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um rund 45 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt sowie unter dem Branchenmittel, das bei einem KGV von 19,7 liegt. Auch die Dividendenrendite ist mit 2,9 Prozent überdurchschnittlich. Im Mittel zahlt die Pharma- und Biotechnologiebranche knapp 1,7 Prozent.

Aufschläge werden dagegen beim Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis sowie beim Kurs-Cashflow-Verhältnis fällig. Während Novo Nordisk Nachholpotenzial besitzt, sind andere Unternehmen schlicht noch attraktiver bewertet. Das trifft zum Beispiel auf Biogen, Regeneron und Pfizer zu, das gleichzeitig eine deutlich höhere Dividende bietet. Wer daher auf Pharmawerte setzen möchte, sollte mit Novo Nordisk nicht alles auf eine Karte setzen.

Fazit: Stimmiges Gesamtpaket

Das Vertrauen der Expertinnen und Experten genießt die Aktie weiterhin. Am Donnerstag hat Goldman Sachs seine Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel auf 436 DKK (58,37 Euro) angehoben. Insgesamt verfügt Novo Nordisk bei 21 Einschätzungen um 12 Empfehlungen zum Kaufen oder Übergewichten. Zum Reduzieren ist das Papier zweimal empfohlen, während 7 neutrale Bewertungen vorliegen.

Damit bietet die Aktie auch nach der jüngsten Rallye ein attraktives Gesamtpaket aus unmittelbar bevorstehendem technischem Kaufsignal, einer Bewertung mit Auf- und Nachholpotenzial sowie den Rückhalt der Wall Street.

So holen Sie jetzt bis zu 123,9 Prozent raus

Risikoaffine Anlegerinnen und Anleger, die ihre Rendite-Chancen optimieren möchten, können anstatt der Aktie auch auf den Discount-Optionsschein MK9ZZ9 setzen. Dieser bietet die Chance auf über 120 Prozent Gewinn und einen maximalen Auszahlungsbetrag von 0,67 Euro. Hierfür muss Novo Nordisk lediglich knapp 9 Prozent bis zur Kappungsgrenze ("Cap") bei 420 DKK (56,23 Euro) klettern.

Für Kurse zwischen dem Basispreis von 370,00 DKK (49,54 Euro) und dem Cap wird zum Laufzeitende am 19. Juni eine anteiliger Rückzahlungsbetrag fällig. Dieser lautet für einige beispielhafte Fälle folgendermaßen:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 370 DKK (49,54 Euro) notieren, verfällt MK9ZZ9 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Novo Nordisk nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die 50-Tage-Linie beziehungsweise die Unterstützung bei 300 DKK (40,17 Euro) fällt.

Gastautor: Max Gross

