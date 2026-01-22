Die Aktie von Munich Re hat Anleger in den vergangenen Tagen auf eine harte Probe gestellt. Am gestrigen Mittwoch rutschte der Kurs bis auf 507,20 Euro ab. Damit wurde die wichtige horizontale Unterstützung im Bereich deutlich unterschritten. Ein charttechnisch negatives Signal oder doch eine Bärenfalle?Die Aktie von Munich Re hat Anleger in den vergangenen Tagen auf eine harte Probe gestellt. Am gestrigen Mittwoch rutschte der Kurs bis auf 507,20 Euro ab. Damit wurde die wichtige horizontale Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
