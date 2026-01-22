New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag dank des etwas entschärften geopolitischen Konflikts um Grönland und gemilderter Handelsspannungen zwischen den USA und Europa an ihre Vortageserholung angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,65 Prozent auf 49.398 Punkte. Der von Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 legte um 0,70 Prozent auf 25.503 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,61 Prozent auf 6.917 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
