Puma wird offizieller Ausrüster von McLaren

Heißer Deal kurz vor dem Start der Formel-1-Saison sorgt für Aufmerksamkeit



Puma verkündete eine mehrjährige Partnerschaft mit McLaren Racing. Seit geraumer Zeit brodelte bereits die Gerüchteküche, aber nun ist es offiziell. Schon ab der kommenden Formel-1-Saison 2026 soll Puma der Ausrüster werden. Der Sportklamottenhersteller möchte sich damit wieder sichtbarer im Premium-Sportsegment zeigen. Mit dem Deal löst Puma den bisherigen Ausrüster Castore ab. Neben der Team-Ausrüstung gehört auch eine globale Lifestyle-Kollektion für Fans dazu. Zuletzt sorgten bereits Übernahme-Gespräche durch den chinesischen Sportartikelhersteller Anta Sports für Aufsehen. Neuigkeiten über konkrete Fortschritte oder Transaktionen bezüglich der potenziellen Übernahme wurden bislang jedoch nicht bekannt gegeben. Aufgrund der finanziellen Lage von Puma blicken Anlegerinnen und Anleger gespannt auf die kommenden Quartalsergebnisse.









