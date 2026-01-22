Neuenburg - Die Ungleichheit bei der Einkommensverteilung in der Schweiz hat sich 2023 kaum verändert. Auch im europäischen Vergleich steht die Schweiz durchschnittlich da. So stieg der Median des monatlich verfügbaren Äquivalenzeinkommens 2023 pro Person in der Schweiz auf 4332 von 4296 Franken an, wie einer am Donnerstag publizierten Erhebung des Bundesamts für Statistik (BFS) zu entnehmen ist. Beim verfügbaren Äquivalenzeinkommen handelt es sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab