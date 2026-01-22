Netflix enttäuscht mit schwachen Sehstunden und unsicheren Prognosen für 2026. Analysten senken die Kursziele und sorgen für einen dramatischen Rückgang der Aktie. Was bedeutet das für Anleger?Die Aktien von Netflix erlebten am Mittwoch einen empfindlichen Rückgang, nachdem der Streamingdienst im vierten Quartal einen knappen Gewinn- und Umsatzanstieg erzielt hatte. Trotz der positiven Zahlen, die die Erwartungen der Analysten leicht übertrafen, gaben andere Faktoren Anlass zur Sorge. Netflix verzeichnete einen Gewinn von 56 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 12,05 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen von LSEG-Analysten, die mit 55 Cent pro Aktie und 11,97 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
