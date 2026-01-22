Zürich - Seit Donnerstagmittag hat der US-Dollar stetig an Wert eingebüsst. Die leichten Gewinne gingen damit wieder verloren. Das Dollar-Franken-Paar fiel am Nachmittag auf 0,7914 Franken. Um die Mittagszeit ging es noch zu 0,7940 um. Im gleichen Zeitraum hat auch der Euro zum Dollar merklich angezogen und kostet aktuell 1,1728 Dollar nach 1,1687 am Mittag. Dagegen tritt das Euro-Franken-Paar bei Kursen von 0,9282 mehr oder weniger auf der Stelle. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
