Die Novo Nordisk-Aktie befindet sich momentan in einer interessanten Situation, sie tastet sich langsam nach oben. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell +3,1% und steht bei 52,40 €. Wie weit steigt der Kurs? Stabile Bodenbildung erfolgt Nachdem der Kurs bis auf rund 41 € im November gefallen war, bildete sich bis Dezember ein stabiler Boden. Ende Dezember ging der Kurs in einen Aufwärtstrend über. Positiv ist, dass die Korrekturen geringer ausfielen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
