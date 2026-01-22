Der KI-Boom lässt den globalen Strombedarf explodieren. Die Big Player wie Amazon, Meta und Co geraten zunehmend unter Handlungsdruck. Erste Tech-Konzerne setzen bereits auf Small Modular Reactors (SMRs). Während die Aufmerksamkeit auf die Reaktorbauer gerichtet ist, rückt ein unscheinbarer Zulieferer in den Fokus, der bei SMR-Projekten eine zentrale Funktion erfüllt. Dabei erinnert die Kursentwicklung auffallend an jene frühe Phase, in der Siemens Energy noch weitgehend unter dem Radar lief.Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
