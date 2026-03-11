Am Dienstag konnte der DAX in der Hoffnung auf ein schnelles des Iran-Kriegs und einer damit verbundenen Entspannung am Ölmarkt deutlich zulegen. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 2,4 Prozent bei 23.968,63 Punkten. Der Start in den Mittwoch dürfte allerdings wieder etwas schwächer verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 23.930 Zähler.Der Krieg im Iran und die damit verbundene Entwicklung der Energiepreise bleibt bestimmendes Thema an den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär