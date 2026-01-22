Die Continental-Aktie befindet sich seit April letzten Jahres in einem langfristigen Aufwärtstrend und erreichte Anfang Januar mit 70 € ein neues Mehrjahreshoch. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 66,10 €. Was kommt jetzt? Jahresziele erreicht Der bisherige Geschäftsverlauf setzte sich auch im vierten Quartal fort. Insgesamt leidet die Zuliefererbranche für die Automobilindustrie unter einer schwachen Nachfrage. Zudem machen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de