München (ots) -Eine turbulente Winterpause mit rekordverdächtig vielen Transfers ist am Freitag mit dem Frauen-Bundesliga-Auftakt Union Berlin gegen Bayer Leverkusen vorbei (live ab 18.15 Uhr bei MagentaSport). Der FC Bayern München geht mit 6 Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg in die Rückrunde - gegen Leipzig (Sonntag, ab 18.15 Uhr live) weckt Edna Imade das Interesse von Expertin Kathrin Lehmann: "Sie hat eine unglaublich rigorose Durchschlagskraft. Sie spielt sehr schnörkellos und ist pfeilschnell." Dafür haben die FCB-Frauen eine ihrer prägenden Spielerinnen, Lea Schüller, an Manchester United verloren. "Ihr Abgang tut der gesamten Bundesliga weh", sagt Lehmann.MagentaSport zeigt alle Partien der Frauen-Bundesliga live. Im Fokus steht am Sonntag das Topspiel (live ab 15 Uhr) zwischen dem Tabellenfünften Eintracht Frankfurt (23 Punkte) und dem Vierten Hoffenheim (25 Punkte). Ebenfalls am Sonntag: das Keller-Duell Hamburger SV gegen die SGS Essen (live ab 15.30 Uhr). Beim Vorletzten HSV, sagt Kathrin Lehmann, "lernen sie gerade: das ist Frauen-Bundesliga. Aber dafür ist die Liga einfach zu stark, dass man einfach nur sagen kann: es war cool, ich habe viel gelernt." Sonst steige man ab - Punkt. Werder Bremen als Dritter habe "viele überrascht." Grundsätzlich, so "Ka" Lehmann, liefere die Bundesliga trotz Aufstockung eine "sehr starke Saison."Die Nationalspielerin Selina Cerci von der TSG Hoffenheim hat sich im neuen Personality-Format zum Frauenfußball - "lupfen & labern" bei Gastgeberin Rena Schwabl - es geht um viel Persönliches, ihre Leidenszeit als Verletzte, aber auch um einen Wechsel: "Ausland reizt mich auf jeden Fall! Ich finde England auch richtig cool. In England sind viele Bedingungen auch noch mal ein bisschen anders. Auch Spanien finde ich cool."Nachfolgend ein Ausblick auf den Rückrunden-Start der Frauen-Bundesliga. Dazu Auszüge aus dem Gespräch von Rena Schwabl mit Selina Cerci aus "lupfen & labern" inklusive Clips. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Die Frauen-Bundesliga gibt's hier komplett live und noch vieles mehr!"lupfen & labern": Neues Personality-Format mit Rena Schwabl und Gästen - mit Selina CerciZum Start ins neue Jahr baut MagentaSport seine umfassende Berichterstattung über den Frauenfußball weiter aus und hat das Personality-Format "lupfen & labern" gestartet: MagentaSport Reporterin Rena Schwabl (@lieblingsspielerfrau) trifft die Stars - von aktuellen Top-Spielerinnen über Legenden bis hin zu großen Talenten und zukünftigen Nationalspielerinnen. Rena Schwabl "entführt" ihre Gäste für einen Tag aus dem Stadion in ein völlig ungewohntes Umfeld, um sie zu porträtieren. Die abwechslungsreiche Reihe wird regelmäßig auf den digitalen und Social Kanälen von MagentaSport angeboten. Dazu als Beitrag im Umfeld der Live-Übertragungen im TV und Streaming.Diesmal ist "Host" Schwabl mit Selina Cerci auf einer Lama-Farm. Auch Ausmisten ist angesagt. In diesem ungewöhnlichen Umfeld werden die Protagonistinnen auf eine authentische Art vorgestellt. Rena Schwabl versteht es auf jeden Fall, ihre Gesprächspartnerinnen zu überraschen."Ich bin ein Mensch, der spontan lebt" - "England ist richtig cool"Selina Cerci über einen Wechsel ins Ausland: "Ich bin ein Mensch, der spontan lebt: Alles kommt, wie es kommen soll! [...] Ausland reizt mich auf jeden Fall! Ich find' England auch richtig cool. In England sind viele Bedingungen auch noch mal ein bisschen anders. Aber ich hoffe, dass sich das in Deutschland hier natürlich mehr professionalisiert auch noch mal. Und dass natürlich die deutsche Liga auch noch mal mehr Fahrt aufnimmt. Auch Spanien finde ich cool. Die Welt zu entdecken - wenn man das Privileg hat, dass das dein Hauptberuf ist und du gleichzeitig Sachen sehen kannst, sollte man das auch nutzen!" Link zum Clip: cloud.thinxpool.de/s/nya9HYKCESiNnEY?dir=/&openfile=trueCerci hat "alles hinterfragt", sagt aber auch: "Es gibt viel Schlimmeres im Leben als eine Kreuzbandverletzung"Die 25-jährige gebürtige Kielerin über ihre lange Verletzungszeit: "Es sind halt zwei Jahre, in denen du dann alles hinterfragst. Aber ich muss auch sagen, dass ich die zweite Verletzung entspannter angesehen habe als die erste Verletzung, weil ich mir gesagt habe: Ok, irgendwas war mit meinem Knie noch nicht ganz in Ordnung und es muss was gemacht werden. [...] Ich möchte wieder auf dem Platz stehen und alles soll gut sein. Und wenn es dann halt zwei Jahre sind, die ich dann raus bin - dann ist das so. Ich habe in dieser Zeit gelernt, dass Gesundheit mit das Wichtigste ist. Es gibt viel Schlimmeres im Leben als eine Kreuzbandverletzung. [...] Ok, ich kann vielleicht jetzt gerade nicht meinen Job ausüben und meine größte Leidenschaft zeigen und auf dem Platz stehen. [...] Ich versuche, die Dinge immer ins Positive umzusetzen und anders zu betrachten - dass man einfach dankbar ist!" Link zum Clip: cloud.thinxpool.de/s/nya9HYKCESiNnEY?dir=/&openfile=trueFußball live bei MagentaSportGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 15. SpieltagFreitag, 23.01.2026ab 18.15 Uhr: 1. FC Union Berlin - Bayer 04 LeverkusenSamstag, 24.01.2026ab 11.45 Uhr: 1. FC Köln - SC Freiburgab 13.45 Uhr: Carl Zeiss Jena - VfL WolfsburgSonntag, 25.01.2026ab 13.45 Uhr: SV Werder Bremen - 1. FC Nürnbergab 15.30 Uhr: Hamburger SV - SGS Essenab 18.15 Uhr: FC Bayern München - RB Leipzig3. Liga | 21. SpieltagFreitag, 23.01.2026ab 18.30 Uhr: FC Viktoria Köln - 1. FC SaarbrückenSamstag, 24.01.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart II, FC Erzgebirge Aue - SSV Ulm 1846, Energie Cottbus - 1. FC Schweinfurt 05, Rot-Weiss Essen - TSV Havelse, TSG Hoffenheim II - Alemannia Aachenab 16.15 Uhr: MSV Duisburg - SSV Jahn RegensburgSonntag, 25.01.2026ab 13.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: VfL Osnabrück - TSV 1860 Münchenab 19.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SC Verl