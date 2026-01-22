Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach drei schwachen Handelstagen spürbar erholt. Der DAX legte um 1,20 Prozent auf 24.856 Punkte zu. Die Beilegung des Zollstreits beflügelte den deutschen Leitindex. Während die Autobauer kräftig zulegten, geraten Rüstungswerte unter Druck.Auslöser der Erleichterungsrally war vor allem die politische Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und Europa. Die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zusatzzölle gegen mehrere europäische Länder werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
