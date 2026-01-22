Zürich - Der SMI hat am Donnerstag nach vier Tagen mit Verlusten in Folge wieder zugelegt. Vor allem die Entspannung um den Grönlandkonflikt liess die Märkte durchatmen. US-Präsident Donald Trump hatte die angedrohten Zölle für diverse EU-Staaten wieder abgesagt und es zeichnet sich ein Kompromiss ab. Trump machte damit seinem Spitznamen als «TACO Man» («Trump always chickens out») wieder alle Ehre, heisst es in diversen Kommentaren. Die Abkürzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
