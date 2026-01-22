Paris / London / Zürich - Europas Börsen haben sich am Donnerstag der Erholungsbewegung an den Aktienmärkten weltweit angeschlossen. Der etwas entschärfte geopolitische Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa liessen Anleger zunächst aufatmen. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , gewann zum Handelsschluss 1,25 Prozent auf 5.956,17 Punkte. Ausserhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
